Bundesbank adverte que Alemanha pode estar no "limiar da recessão"

O Bundesbank adverte que a economia alemã pode estar no "limiar da recessão" e que a inflação na Alemanha está acima dos 10% pela primeira vez em 70 anos.

No boletim mensal de outubro, publicado esta sexta-feira, 21 de outubro, os economistas do Bundesbank definem a recessão como "uma queda acentuada, grande e duradoura da atividade económica".

"A inflação elevada e permanente e a incerteza quanto ao fornecimento e custos energéticos estão atualmente a pesar significativamente na economia alemã", afirma o relatório do Bundesbank.

O banco central alemão prevê tensões no fornecimento de gás nos próximos meses devido à falta de fornecimento de gás russo, mas os economistas do Bundesbank excluem por agora o racionamento na Alemanha.

Os elevados custos energéticos podem levar a uma queda na produção industrial, como o demonstram os planos de produção pessimistas e as expectativas de exportação no setor industrial.

Além disso, a perda significativa do poder de compra e as compras domésticas cautelosas poderiam reduzir o consumo privado e os serviços relacionados com o consumo.

"Globalmente, a atividade económica poderá cair acentuadamente no semestre de inverno", o que corresponde aos meses do quarto trimestre deste ano e do primeiro trimestre do próximo ano.

A extensão da queda é ainda incerta, de acordo com os economistas do Bundesbank.

A escassez de gás poderia intensificar o abrandamento da economia líder na Europa.