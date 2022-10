Vendas da Hermès no terceiro trimestre disparam 32,5%

A Hermès, marca francesa de acessórios de luxo, alcançou no terceiro trimestre deste ano vendas de 3,1 mil milhões de euros, com um crescimento homólogo de 32,5%, ou de 24% se for descontado o efeito de variações cambiais.

Em comunicado ao mercado esta quinta-feira, a Hermès revelou ter conseguido no terceiro “um forte crescimento em todas as linhas de negócio”.

No conjunto dos primeiros nove meses do ano a faturação da Hermès ascendeu a 8,6 mil milhões de euros, com um crescimento homólogo de 30% (ou 24%, se descontado o efeito cambial).

A empresa registou um crescimento das vendas de 23% nas suas lojas próprias e de 26% no mercado retalhista geral, em lojas que vendem também outras marcas, o que segundo a Hermès reflete a retoma do comércio associado às viagens.

O desempenho até setembro pautou-se por crescimentos das vendas de 21% no Japão, também de 21% no restante mercado asiático, de 28% nas Américas, de 28% em França e de 25% no resto da Europa.

A linha de relógios foi o segmento que apresentou um maior crescimento homólogo nas vendas da Hermès, com a faturação a crescer 55% face ao ano passado.

No comunicado das vendas do terceiro trimestre a empresa apresenta-se como “empregador responsável”, lembrando que em janeiro deste ano aumentou os seus trabalhadores em França em 100 euros brutos (a somar aos aumentos salariais anuais que vêm sendo praticados), tendo em julho replicado esse aumento de 100 euros nos salários dos restantes funcionários na Europa.

Adicionalmente, a empresa distribuiu a todos os seus funcionários um bónus de 3 mil euros em fevereiro.