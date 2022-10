Lucros da Nokia sobem 19% no terceiro trimestre

Os lucros da Nokia subiram 19% para os 551 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, face a 463 milhões de euros no trimestre homólogo, anunciou a tecnológica finlandesa esta quinta-feira, 20 de outubro, em comunicado.

Em termos comparáveis, sem impactos cambiais, as vendas subiram 6% para os 6,2 mil milhões de euros, face a 5,3 mil milhões de euros no trimestre homólogo, com o contributo do segmento de redes móveis, cujo negócio aumentou graças à melhoria da crise nas cadeias de abastecimento e à forte procura.

O segmento de infraestrutura de redes viu as receitas subirem 5%. Já os segmentos de serviços cloud e de rede registaram um decréscimo de 3% nas vendas, e a subsidiária Nokia Technologies, dedicada a bens de consumo, mas que hoje tira grande parte do seu rendimento através do licenciamento de patentes, viu as receitas recuarem 19%.

O lucro operacional subiu 4% para os 658 milhões de euros, face aos homólogos 633 milhões de euros.

A margem operacional caiu de 11,7% no terceiro trimestre do ano passado para 10,5% no terceiro trimestre de 2022, devido à menor rendibilidade da Nokia Technologies.