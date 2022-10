Lidl e BPI lançam operação de financiamento sustentável de 50 milhões de euros

O BPI foi o assessor do Lidl na estruturação de uma operação de financiamento sustentável de 50 milhões de euros com maturidade em 2027, revelou, esta quinta-feira, a retalhista em comunicado.

De acordo com a nota, este financiamento está indexado ao objetivo de melhoria do rating, ou avaliação, ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

“Com esta operação, o Lidl consolida a ligação entre o seu custo de financiamento e o desempenho do Grupo Schwarz, ao qual pertence, a nível de sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso, a todos os níveis, em atingir metas em indicadores ESG”, lê-se no comunicado da retalhista.

Quanto ao BPI, o banco quer atingir a meta de 4 mil milhões de euros em volume de negócios sustentável até 2024 e esta operação é mais um passo para cumprir esse objetivo. Do total, o BPI pretende mobilizar 2 mil milhões de euros para financiamento sustentável.