Golden compra a gestora do Fundo de Pensões da Altice Portugal

A Golden WM SGPS, empresa liderada por António Nunes da Silva e criada em 2000, comprou a sociedade gestora dos fundos de pensões do grupo Altice Portugal, avançou esta quinta-feira a empresa em comunicado.

A Previsão é a gestora do Fundo de Pensões do Grupo Altice Portugal, dona da Meo, antiga Portugal Telecom. Tem mais de 11.000 beneficiários, e detém sob gestão cerca de 70 milhões de euros de fundos de pensões, os quais passarão a ser geridos pela Golden.

Em comunicado, a empresa explica que "a MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., entidade do grupo Altice Portugal, continua a ser o associado desses fundos de pensões que tem a responsabilidade do pagamento das pensões aos respetivos beneficiários".

Na sequência da aprovação da aquisição pela ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a Previsão será integrada na SGF, sociedade gestora de fundos de pensões detida maioritariamente pela Golden. A integração faz-se através de uma fusão por incorporação.

"Com esta fusão, a SGF passa a gerir mais de 200 milhões de euros de PPR (planos poupança reforma), fundos de pensões abertos e fechados, tornando-se numa das mais relevantes sociedades portuguesas independentes de gestão de poupanças", afirma a empresa.

Com esta operação a Golden passa a gerir um valor global superior a 1200 milhões de euros em ativos sob acompanhamento.

“Sendo duas entidades independentes (Golden Wealth Management e SGF) com mais de 30 anos de experiência, contam com um know how consolidado no mercado. Esta aquisição vai fortalecer a ambição das empresas em serem as referências para soluções de investimento e de poupança”, afirma António Nunes da Silva, presidente executivo da Golden Wealth Management e da SGF, citado no comunicado.