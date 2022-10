Despedimento coletivo na Adidas: há uma empresa interessada em contratar parte dos trabalhadores

Pelo menos uma empresa está interessada em contratar parte dos trabalhadores que vão ser dispensados pela Adidas até ao verão.

O Ministério do Trabalho desconhecia a intenção de um despedimento coletivo de 300 pessoas, em Portugal, mas garante que está a investigar e que os direitos dos trabalhadores serão assegurados.

No início desta semana foi denunciado o despedimento de 300 colaboradores da Global Business Services Porto - GBS Porto, situada desde 2009 no Parque de Ciência e Tecnologia da Maia (TecMaia), no distrito do Porto, devido a "mudanças na estrutura organizacional" da empresa, que vai deslocar serviços para fora de Portugal.

A decisão apanhou todos de surpresa. Os trabalhadores não percebem como pode uma empresa bem sucedida dispensar três centenas de funcionários altamente qualificados, numa altura em que continua a contratar para o centro de serviços da Maia.