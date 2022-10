Amazon alvo de ação no Reino Unido que reclama indemnizações de até 920 milhões de libras

A Amazon vai ser processada pela defensora de direitos dos consumidores Julie Hunter, em nome de um grupo de cidadãos, numa ação em tribunal que reivindica o pagamento de indemnizações até 920 milhões de libras (cerca de 1,1 mil milhões de euros ao câmbio atual) por abuso de posição dominante, segundo notícia da Reuters desta quinta-feira, 20 de outubro.

A advogada Julie Hunter vai representar milhares de clientes britânicos da Amazon que fizeram compras na plataforma norte-americana desde outubro de 2016, acusando a tecnológica de usar “um algoritmo secreto e que se favorece a si próprio”, segundo o comunicado do escritório de advogados de Hunter, a Hausfield, citado pela agência.

O processo será apresentado até ao final do mês no tribunal de concorrência de Londres.

O algoritmo terá beneficiado a tecnológica ao promover secretamente os produtos da própria Amazon na caixa “Buy Box”, que mostra produtos semelhantes a preços mais competitivos.

“Muito longe de ser uma recomendação com base no preço ou na qualidade, a ”Buy Box" favorece produtos vendidos pela própria Amazon, ou por retalhistas que pagam à Amazon por gerir a sua logística. Outros vendedores, independentemente do quão boas forem as suas ofertas, ficam efetivamente de fora", disse Hunter num comunicado citado pela Reuters.

A Amazon ripostou, num comunicado em que classificou o processo como “sem validade", dizendo-se “confiante de que esse facto se torne claro" com o desenrolar do processo, segundo a agência.

A autoridade da concorrência britânica já tinha anunciado em julho que estava a investigar a Amazon pelo mecanismo de seleção dos produtos que apareciam na “Buy Box”, recorda a Reuters.