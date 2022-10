Alemã Uniper poderá precisar de mais 40 mil milhões de euros de ajuda pública

A empresa energética alemã Uniper poderá vir a precisar de mais 40 mil milhões de euros de ajudas públicas, de acordo com a edição desta quinta-feira do jornal alemão Handelsblatt, que recolheu a informação junto de fontes do Governo e do setor financeiro.

O jornal indica que, segundo as fontes consultadas, o montante de apoios adicionais de que a Uniper poderá precisar dependerá muito da evolução futura dos preços do gás natural, mas pode ir dos 10 aos 40 mil milhões de euros.

De acordo com a mesma fonte, a empresa e o Governo deverão na próxima semana começar a trabalhar na definição das necessidades concretas de capital da Uniper.

Esse apoio virá somar-se aos 26,5 mil milhões de euros já avançados pelo Estado alemão em setembro, numa operação que implicou a nacionalização da Uniper, para tentar evitar o seu colapso.

Presente em mais de 40 países, a Uniper é uma das principais empresas de energia da Alemanha, tendo cerca de 33 gigawatts (GW) de capacidade instalada para produzir eletricidade.

O grupo, com mais de 11 mil trabalhadores, tem contratada uma carteira de fornecimentos anuais de gás de 400 terawatt hora (TWh), o equivalente ao consumo de 22 milhões de famílias na Alemanha.

A intervenção de setembro levou o Estado alemão a ficar com 99% da Uniper, que era até então detida em 78% pela finlandesa Fortum.

O disparo das cotações do gás nos últimos meses obrigaram diversas empresas que transacionam este combustível nos mercados a reforçar as suas garantias para poderem continuar a cobrar gás, levando algumas dessas companhias a uma situação crítica de liquidez.

Entre as medidas propostas pela Comissão Europeia para lidar com a crise energética está o incentivo aos Estados-membros para canalizarem fundos que ajudem as empresas de energia em dificuldades a conseguir manter a atividade.