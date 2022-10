Portugal coloca 750 milhões de euros em dívida a 11 meses a juros mais altos

Portugal colocou esta quarta-feira, 19 de outubro, 750 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT), montante máximo indicativo, a 11 meses, a juros mais altos do que no anterior leilão comparável, foi anunciado.

Segundo a página da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) na agência Bloomberg, em BT com maturidade em 22 de setembro de 2023 (11 meses) foram colocados 750 milhões de euros à taxa de juro média de 2,104%, superior à de -0,314% verificada em 20 de abril, quando foram colocados 800 milhões de euros.

A procura de BT a 11 meses atingiu hoje 1307 milhões de euros, 1,74 vezes o montante colocado.

O IGCP tinha anunciado para hoje a realização de um leilão de BT a 11 meses, com um montante indicativo global entre 500 e 750 milhões de euros.

Mais recentemente, em 21 de setembro, Portugal colocou 1250 milhões de euros em BT, montante máximo indicativo, a seis e a 12 meses, a juros positivos e mais altos nos dois prazos.

Em BT com maturidade em 22 de setembro de 2023 (12 meses) foram colocados 810 milhões de euros à taxa de juro média de 1,916%, superior à de 0,236%, registada em 18 de maio, quando foram colocados 875 milhões de euros.

A procura de BT a 12 meses atingiu 1258 milhões de euros, 1,55 vezes o montante colocado.

No prazo mais curto, de seis meses, foram colocados 440 milhões de euros à taxa de juro média de 1,291%, superior à de -0,179% verificada também em 18 de maio, quando foram colocados 625 milhões de euros em BT com a mesma maturidade.

A procura cifrou-se em 1284 milhões de euros, 2,92 vezes o montante colocado.