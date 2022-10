PSI abre em alta, mas reverte para perdas na abertura. Energéticas penalizam

O PSI começou a sessão desta quarta-feira, 19 de outubro, em alta, mas já reverteu os ganhos e negociava em queda de 0,41% para os 5377,90 pontos pouco tempo depois da abertura.

Na Europa, as bolsas negoceiam mistas, com o índice de referência Stoxx 600 a cotar perto da linha de água. Frankfurt recuava 0,07%, Londres perdia 0,25%, Paris subia 0,01% e Madrid recuava 0,37%.

Em Lisboa, as energéticas afundavam e pressionavam o índice, com a EDP (-2,08% para os 4,19 euros), a EDP Renováveis (-2,07% para os 19,87 euros), a REN (-1,62% para os 2,43 euros) e a Greenvolt (-0,81% para os 7,36 euros) a apresentarem as maiores desvalorizações.

A Mota- Engil, que divulgou na terça-feira os resultados da operação de emissão e troca de dívida, recuava 0,14% para os 1,14 euros.

Das 15 cotadas, três registavam ganhos, com o BCP (+1,22% para os 0,13 euros) à cabeça, seguido da Nos (+0,56% para os 3,56 euros) e da Galp (+0,19% para os 9,63 euros). Tanto a Galp como o BCP perderam mais de 4% do seu valor de mercado na sessão de terça-feira.