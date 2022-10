Ex-presidente da TAP, Antonoaldo Neves é o novo CEO da Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos

Foi em setembro de 2020, já com a TAP parcialmente nacionalizada, que Antonoaldo Neves, o gestor trazido pelo acionista privado norte-americano, David Neeleman, para liderar a transportadora portuguesa, saiu da companhia. O gestor brasileiro, que tinha liderado também a brasileira Azul, ficou a viver em Portugal durante alguns meses depois de sair da TAP.

Antonoaldo Neves confirmou ao Expresso que foi nomeado esta quarta-feira presidente da Etihad. "Estou honrado e entusiasmado [com o convite]", afirmou o gestor. Vai substituir o britânico Tony Douglas.

A Etihad Airways é uma companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, com sede em Abu Dhabi, criada em 2003, e com voos para a Ásia, Europa, América do Norte, Índia, e Médio Oriente.

A saída de Antonoaldo Neves da TAP foi um processo longo e cheio de episódios mediáticos. O gestor saiu três meses e meio depois de Pedro Nuno Santos o ter despedido em direto numa conferência de imprensa a 2 de julho, dia em que anunciou o acordo de saída com David Neeleman. Foi substituído de forma transitória por Ramiro Sequeira, que hoje é administrador executivo da TAP, fazendo parte da equipa de Christine Ourmières-Widener.