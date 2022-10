Vendas da Roche caem 6% no terceiro trimestre com alívio da crise pandémica

As vendas da Roche caíram 6% no terceiro trimestre de 2022 para os 14,74 mil milhões de francos suíços (cerca de 15,1 mil milhões de euros ao câmbio atual), anunciou a farmacêutica esta terça-feira, 18 de outubro, em comunicado citado pela Reuters.

Segundo a agência, a farmacêutica classificou o trimestre como sendo “particularmente desafiante devido a efeitos de base, já que a procura por medicamentos e testes relativos à covid-19 foi excecionalmente alta no mesmo trimestre de 2021".

O presidente executivo da empresa, Severin Schwan, disse na apresentação dos resultados que o aumento do número de contágios atual não se está a refletir num aumento da procura por produtos relacionados com a covid-19, segundo a Reuters.

O responsável acrescentou que a procura no mercado chinês está a aumentar com o regresso dos cidadãos aos consultórios dos médicos depois de semanas de confinamentos em 2022, e que a farmacêutica irá publicar os resultados dos estudos relativos à substância gantenerumab, de combate à doença de Alzheimer, no final de novembro.