Valor sob gestão dos fundos imobiliários em Portugal cai 2,5% em setembro

O valor sob gestão dos fundos de investimento e de gestão de património em Portugal, em setembro, atingiu os 10.696,1 milhões de euros, divulgou esta terça-feira a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O valor representa uma queda de 2,5% face a agosto (ou de 272,6 milhões de euros).

No caso dos fundos de investimento imobiliário (FII) o montante investido caiu 2,2% para quase 8012,2 milhões de euros. Já nos fundos especiais de investimento imobiliário (FEII) o valor atingiu 2364,8 milhões de euros, menos 3,9% que no mês anterior.

Nos fundos de gestão de património imobiliário (FUNGEPI) o valor subiu 0,4% para 319,1 milhões de euros.

A CMVM indica ainda que, no mês em análise, “os países da União Europeia foram o destino da totalidade do investimento feito em ativos imobiliários, tendo 48,9% da carteira dos FII e FEII abertos sido aplicados em imóveis do setor dos serviços" e 47,8% da carteira dos FUNGEPI também se destinou a esse setor.

O regulador nota também que a Square AM (12,6%), a Interfundos (10,6%) e a Caixa Gestão de Ativos (8,6%) detinham as quotas de mercado mais elevadas.

A CMVM nota, por fim, que em setembro "foram liquidados o fundo de investimento imobiliário "Imoreal" e o fundo especial de investimento imobiliário "Neudelinveste", ambos geridos pela Imofundos, e o fundo especial de investimento imobiliário "Fundes", gerido pela GNB Real Estate". Houve ainda a fusão do fundo de gestão de património imobiliário "FUNGERE", gerido pela GNB Real Estate, com o fundo de gestão de património imobiliário "FUNGEPI Novo Banco".