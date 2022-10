UGT e CGTP apresentam candidatos à ADSE e defendem redução do pagamento mensal

A campanha para as eleições para o Conselho Geral e de Supervisão (CGS) da ADSE, o subsistema de saúde dos funcionários públicos, já está na rua. Agendado para 30 de novembro, o escrutínio chega com mais de dois anos de atraso, num processo afetado primeiro pela pandemia e depois pela dissolução da Assembleia da República, que voltou a condicionar a publicação da portaria do Governo destinada a regulamentar o ato eleitoral.

