Registos de novos carros aumentam 9,6% em setembro na União Europeia

O número de registos de novos carros nos países da União Europeia (UE) subiu em setembro 9,6%, face ao mês homólogo, para os 787.870, anunciou a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) esta terça-feira, 18 de outubro. Porém, no que vai do ano até setembro, o número de novos registos nos 27 está 9,9% abaixo do período correspondente de 2021.

A subida de setembro representa “o segundo mês consecutivo de crescimento neste ano, apesar de o aumento ter sido em grande parte impulsionado pela base baixa de comparação de setembro de 2021, altura em que a escassez de semicondutores prejudicou a produção de veículos”, refere a ACEA.

Em setembro, entre os maiores mercados em termos absolutos, os que registaram maiores subidas no número de registos foram a Alemanha, com 14,1%, e Espanha, com 12,7%.

Em setembro, o número de novos registos em Portugal aumentou 15,6%, de 10.786 veículos para 12.469.

Nos primeiros nove meses do ano, o número de registos caiu 9,9% face ao período homólogo, tendo sido registados 6.784.090 veículos em 2022 nos 27 países da UE, segundo a ACEA, “com todos os grandes mercados da região a enfrentar perdas durante este período”, com destaque para a queda homóloga de 16,3% de Itália e a de 11,8% de França.

Em Portugal, neste período, não houve queda: o número de registos subiu 1,1%, de 112.525 em 2021 para 113.762 este ano.