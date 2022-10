Lucro da Goldman Sachs cai 44% para 9,8 mil milhões de euros até setembro

O banco norte-americano Goldman Sachs revelou, esta terça-feira, que registou até setembro um lucro de 9935 milhões de dólares (9782 milhões de euros), menos 44% que no mesmo período do ano anterior.

Nos primeiros nove meses deste ano, além do recuo do lucro para 9935 milhões de dólares, o Goldman Sachs indicou em comunicado que as receitas, no período em análise, tiveram um aumento homólogo de 21% para 36.772 milhões de dólares.

Por outro lado, o banco confirmou que está a realizar uma reorganização na sua estrutura.

Quanto ao terceiro trimestre do ano fiscal em curso, o Goldman Sachs obteve um lucro de 3069 milhões de dólares, inferior em 43% na comparação com idêntico período do ano transato, enquanto as receitas também recuaram, mas apenas 12%, para 11.975 milhões de dólares.

Para o presidente executivo do banco, David Solomon, citado no comunicado, os resultados financeiros mostram a "força, amplitude e diversificação" da instituição financeira.

Na nota citada, Solomon aproveitou a ocasião para anunciar oficialmente uma reorganização na estrutura societária, sem no entanto dar detalhe sobre a matéria.

Esta reorganização deverá passar por juntar as quatro principais divisões do banco em três, segundo noticiaram na segunda-feira os media especializados no setor financeiro.

Ainda segundo Solomon, os resultados do terceiro trimestre refletiram a "força, abrangência e diversificação da posição global" do banco.

"Num cenário de incerteza e volatilidade nos mercados, continuamos a gerir os recursos com prudência e focados na gestão de risco, enquanto atendemos os clientes" salientou o responsável.

E prosseguiu: "Hoje entramos na próxima fase de nosso crescimento, introduzindo um realinhamento dos nossos negócios, o qual permitirá capitalizar ainda mais o modelo operacional predominante da One Goldman Sachs".

"Estamos confiantes de que a nossa evolução estratégica irá proporcionar retornos mais altos e duradouros e criará valor para os acionistas no longo prazo", disse ainda Solomon.

As ações do banco, que caíram quase 20% este ano até à sessão bolsista de segunda-feira, voltaram a subir quase 3% nas negociações no início da sessão desta terça-feira em Wall Street.