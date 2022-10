Hyundai e Kia constituem provisão de 2 mil milhões de euros nas contas do terceiro trimestre

A Hyundai e a afiliada Kia deverão registar uma provisão combinada de 2,9 biliões de won (cerca de 2 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual) nos resultados do terceiro trimestre, reflexo dos efeitos de problemas nos motores dos seus carros, revelaram as empresas esta terça-feira.

Segundo a Reuters, os custos representam mais da metade do lucro estimado da Hyundai no terceiro trimestre e 77% do lucro da Kia.

As provisões devem-se a um aumento no número de pedidos de substituição de motores, já que mais clientes norte-americanos optaram por continuar a conduzir os seus carros antigos em vez de comprar um novo devido à produção limitada de veículos causada por uma escassez global de chips.

As fabricantes de automóveis tiveram de recolher quase 1,7 milhões de veículos em 2015 e 2017 por causa de um problema no motor que aumentava o risco de acidente.

"Pedimos sinceras desculpas por repetidos problemas de qualidade e custos adicionais relacionados com as recolhas do motor Theta II GDI", disse Cha Seong-ju, chefe da divisão de qualidade do grupo Hyundai.

Nas contas, o grupo também teve em consideração a recente fraqueza do won coreano em relação ao dólar americano, levando a custos adicionais.