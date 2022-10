Novo ministro das Finanças britânico antecipa novos planos orçamentais esta segunda-feira

O novo ministro das Finanças britânico, Jeremy Hunt, irá apresentar esta segunda-feira, 17 de outubro, às 11 horas, os novos planos de consolidação fiscal do governo liderado por Liz Truss, tentando pôr fim a semanas de desvalorizações na cotação da libra e das obrigações soberanas do Reino Unido nos mercados.

Segundo o Financial Times, o governo britânico vai antecipar o anúncio das novas medidas de combate ao défice em duas semanas depois do anterior ministro das Finanças, Kwasi Kwarteng, ter provocado caos nos mercados com o projeto de aumentar a despesa pública com vários cortes nos impostos estimados nos 45 mil milhões de libras (52 mil milhões de euros) com base no aumento da dívida pública.

O anúncio desta segunda-feira implica a reversão da maior parte das medidas anunciadas a 23 de setembro por Kwarteng, segundo o jornal, e provavelmente, de acordo com a estimativa de entidades independentes como Institute for Fiscal Studies, os cortes terão de alcançar já os 60 mil milhões de libras (69 mil milhões de euros) para fazer com que as receitas e as despesas estejam a par uma da outra depois das últimas semanas.

Hunt foi nomeado ministro das Finanças na sexta-feira depois de Kwarteng ter sido forçado a demitir-se numa tentativa de acalmar o “ataque” dos mercados ao Reino Unido.