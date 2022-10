Energia: que riscos corre Portugal com o corte de gás da Nigéria? Sete perguntas e respostas

A Nigeria LNG, empresa nigeriana que é o maior fornecedor de gás natural da Galp (e de Portugal), anunciou esta segunda-feira que as cheias no país, que já mataram centenas de pessoas, tiveram consequências também na produção de gás natural liquefeito (GNL, ou LNG na sigla em inglês). Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Galp revelou que a Nigeria LNG enviou à empresa portuguesa, enquanto sua cliente, um aviso de “força maior”, indicando que as cheias causaram “uma substancial redução na produção e fornecimento de gás natural liquefeito”. E para países dependentes do gás nigeriano, como é o caso de Portugal, é uma notícia com implicações relevantes.

