Bolsas europeias em alta, mas preocupadas com inflação elevada

As principais bolsas europeias estavam em alta esta segunda-feira, 17 de outubro, mas preocupadas com a situação económica num contexto de elevada inflação.

A meio da manhã desta segunda-feira, o Stoxx 600 estava a avançar 0,42% para 392,97 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,38%, 0,29% e 0,35%, bem como a de Madrid, que se valorizava 0,93%. Milão subia 0,35%.

Depois de abrir em alta, a Bolsa de Lisboa mantinha a tendência, com o principal índice, o PSI, a avançar 0,5% para 5366,29 pontos.

As bolsas europeias continuavam pendentes esta segunda-feira da crise do Governo do Reino Unido e do impacto do fim na sexta-feira do programa de emergência de compra de dívida soberana do Banco de Inglaterra, adotado para aliviar a tensão nos mercados.

A libra esterlina estava a subir para 1,125 dólares e os juros da dívida britânica a 10 anos subiam para 4,37%.

No mercado da dívida soberana, os juros a dez anos da Alemanha desciam para 2,25%.

Apesar dos pedidos de prolongamento até 31 de outubro de diversos fundos de pensões britânicos, o Banco de Inglaterra pôs fim ao programa de emergência de compra de dívida pública, reabrindo assim a inquietação nos mercados.

Esta segunda-feira a agenda económica não tem referências económicas relevantes, com exceção do índice da indústria de Nova Iorque, ao passo que a nível empresarial serão publicados os resultados trimestrais nos EUA do Bank of America e do Bank of New York Mellon.

Esta semana serão ainda publicados os dados da inflação da China, da zona euro e do Reino Unido, além do indicador do sentimento económico ZEW na Alemanha e o índice de confiança do setor privado da Comissão Europeia.

Nos EUA, também será publicada a produção industrial de setembro, o inquérito da Reserva Federal de Filadélfia e o Livro Bege da Reserva Federal dos EUA.

Na sexta-feira, a Bolsa de Wall Street terminou em baixa, com o Dow Jones a cair 1,34% para 29.634,83 pontos, contra o máximo desde que foi criado em 1896, de 36.799,65 pontos, registado em 4 de janeiro deste ano.

O Nasdaq fechou a desvalorizar-se 3,08% para 10.321,39 pontos, contra o atual máximo, de 16.057,44 pontos, verificado em 16 de novembro do ano passado.

A nível cambial, o euro abriu em alta, abaixo da paridade desde 20 de setembro, no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 0,9747 dólares, contra 0,9722 dólares na sexta-feira e 0,9585 dólares em 27 de setembro, um mínimo desde junho de 2002.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu com tendência ascendente no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 92,71 dólares, contra 91,63 dólares na sexta-feira e 82,86 dólares em 26 de setembro, um mínimo desde fevereiro deste ano (antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia).