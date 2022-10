BP compra produtora de biogás Archaea por 4,2 mil milhões

A BP comprou a Archaea Energy, uma produtora de biogás, por 4,1 mil milhões de dólares (cerca de 4,2 mil milhões de euros ao câmbio atual), segundo avança a Bloomberg esta segunda-feira, 17 de outubro.

De acordo com a agência, a petrolífera britânica adquiriu a empresa norte-americana de biogás a um prémio de 38% face à média de preços do último mês, ou a 26 dólares (27 euros) por ação, para descarbonizar o negócio da energia.

A Archaea foi criada em 2021 com a fusão de três empresas. Com esta compra, o objetivo é tornar-se numa peça-chave dos esforços de descarbonização do negócio da BP, alicerçados nos combustíveis fósseis petróleo e gás natural.

O biogás é uma energia renovável produzida através da emissão de gases por resíduos orgânicos, capturando metano de forma a evitar a sua emissão direta para a atmosfera, explica a agência noticiosa.

A Bloomberg recorda que a BP comprometeu-se a descarbonizar o negócio até 2050.