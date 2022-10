Rendimentos: acordo tira €1,37 mil milhões à receita

A menos de 48 horas de entregar a proposta de OE 2023 no Parlamento, António Costa conseguiu fechar com patrões e a UGT (a CGTP não subscreveu o documento) um acordo de médio prazo para valorizar os rendimentos, salários e a competitividade das empresas que vigorará até ao final da legislatura. Mas, para alcançar a meta de aumentar o salário médio do país em, pelo menos, 20% até 2026, e colocar o salário mínimo nos €900 nesse ano e fechar este acordo, o Executivo teve de ceder (e muito) a sindicatos e patrões. Segundo os cálculos do Expresso, juntas, as várias medidas inscritas no acordo reduzem a receita possível do Estado no próximo ano em pelo menos €1,37 mil milhões.

