Prémios Imobiliário da SIC e do Expresso distinguem os melhores projetos do sector a nível nacional

O Expresso e a SIC Notícias organizam, pelo quarto ano consecutivo, os Prémios do Imobiliário. Esta quarta edição recebeu 55 candidaturas e os vencedores das seis categorias a concurso serão conhecidos no próximo dia 20, numa cerimónia que irá decorrer no Norte do país, na cidade de Braga.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler