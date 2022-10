Privatização da TAP começa a dar os primeiros passos

A 29 de setembro, o primeiro-ministro António Costa assumiu no debate parlamentar, que a privatização da TAP era “uma possibilidade em cima da mesa para os próximos 12 meses”, gracejando inclusive que a alemã Lufthansa, já estava livre para volta às compras. E já estão a ser dados passos no sentido de lançar a operação. A transportadora publicou a 7 de outubro, no seu sítio de Internet, um documento de 60 páginas, com informação financeira e operacional, sobre a companhia intitulado: “TAP informa sobre a apresentação de roadshow outubro de 2022.” É um documento, em inglês, que se faz tradicionalmente para potenciais investidores institucionais e obrigacionistas em operações de venda, afirma Nuno Esteves, analista financeiro independente, que se tem debruçado sobre a análise da TAP. “É um documento detalhado e claramente indicativo de que privatização da TAP está a acelerar”, afirmou o analista. O Expresso questionou as Finanças sobre a que se destinava o referido roadshow e quando iria avançar, mas não obteve resposta em tempo útil.

