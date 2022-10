Licenciados com dois empregos aumentam 69% numa década

Desde 2011 que a percentagem de trabalhadores com formação superior a acumular dois ou mais empregos não era tão alta em Portugal. No segundo trimestre deste ano, havia 240 mil pessoas com dois ou mais empregos. Desses, 153 mil (64%) eram profissionais qualificados, com formação superior, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) fornecidos ao Expresso. O número de licenciados com duplo emprego é, em termos absolutos, o mais alto de sempre e traduz um aumento de 69% ao longo dos últimos 11 anos.

