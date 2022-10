TomTom reduz prejuízo para 17,5 milhões de euros

A TomTom, fornecedor de serviços de navegação, revelou esta sexta-feira, 14 de outubro, que o prejuízo líquido registado no terceiro trimestre de 2021, de 20,8 milhões de euros, diminuiu para 17,5 milhões de euros no mesmo período deste ano.

A receita da empresa holandesa TomTom, por sua vez, aumentou 7% no terceiro trimestre deste ano, para 136 milhões de euros, graças ao desempenho da sua divisão de produtos para a indústria automóvel.

No entanto, a multinacional alertou em comunicado que as incertezas do cenário macro-económico estão a "desacelerar a produção de automóveis" a nível mundial.

Além disso, referiu que o crescimento das receitas em 14% da Location Technology no terceiro trimestre do ano fiscal, compensou a queda em 13% das receitas da divisão de consumo.

A TomTom viu assim no terceiro trimestre deste ano a sua "receita [ficar] acima do esperado, impulsionada pelo negócio de tecnologia de localização" e pela sua parceria com o fabricante automóvel Hyundai Motor Group, um "marco importante" que faz com que todos os seus veículos na Europa sejam equipados com mapas e informações de trânsito da TomTom, disse o presidente executivo desta empresa, Harold Goddijn.

O EBIT (lucros antes de impostos e juros) foi negativo em 17,8 milhões de euros no período em apreço, contra 22,5 milhões negativos no mesmo trimestre do ano anterior, representando uma margem de -13%, contra -18% no ano precedente.

Goddijn afirmou ainda que a empresa "está satisfeita com o progresso operacional e estratégico que fez até agora".

"Durante o trimestre, concluímos o realinhamento da nossa organização de mapas. O nosso foco em transformar o processo de criação de mapas numa plataforma altamente automatizada abre caminho para uma nova era na criação de mapas" e para a empresa, salientou o gestor citado pela agência financeira Bloomberg.

A empresa holandesa espera que as suas receitas, tanto ao nível da tecnologia do grupo, quanto ao que respeita à localização, superem as suas previsões iniciais, mas alerta para as incertezas do cenário macro-económico e para as pressões inflacionistas que têm um impacto na produção global de carros e, portanto, nos custos da empresa.