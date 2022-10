Mais de metade dos trabalhadores com dois empregos são licenciados

O ponto de viragem foi o quarto trimestre de 2013, em plena crise financeira e com a troika em Portugal. Foi nessa altura que o número de licenciados que acumulavam dois ou mais empregos superou pela primeira vez o de profissionais menos qualificados na mesma situação. Nos anos seguintes, a disparidade entre ambos os grupos acentuou-se, com os primeiros a ganharem destaque. Em junho deste ano, Portugal contabilizava 240 mil trabalhadores com duplo emprego, dos quais 153 mil (64%) tinham formação superior.

