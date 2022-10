Investimento: projeto de 300 milhões nasce junto ao estádio do Sporting

O fundo norte-americano King Street é o principal investidor no projeto imobiliário Campo Novo, localizado junto ao estádio do Sporting, em Lisboa, cujo montante ascende a €300 milhões. Constituído por habitação, comércio e escritórios, numa área de construção total de 80 mil metros quadrados, conta com a participação do grupo Arrow Global (dono da Norfin), que detém o terreno e assume uma participação minoritária.

