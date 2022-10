Concurso para primeiros centros tecnológicos especializados recebeu mais de 300 candidaturas

O concurso para a instalação dos primeiros centros tecnológicos especializados nas escolas profissionais recebeu mais de 300 candidaturas para 108 vagas, segundo o secretário de Estado da Educação.

Segundo António Leite, do total de 365 novos centros tecnológicos que serão criados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, o concurso para os primeiros 108 recebeu 311 candidaturas.

"Isto denota um extraordinário esforço dos professores, das escolas e das autarquias que deram o seu apoio às candidaturas", sublinhou o secretário de Estado, referindo que "há candidaturas em número quase suficiente para a totalidade do que está previsto em todas as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas".

O balanço foi feito durante o debate parlamentar sobre politica setorial, que decorreu hoje durante três horas, em resposta á deputada socialista Rosa Venâncio, que elogiou a aposta do Governo no ensino profissional, reafirmada na proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

"Torna-se relevante a valorização da rede e o aumento da atratividade das formações nos domínios de especialização que requerem mão de obra muito qualificada", afirmou a deputada, considerando que o país deve sentir orgulho do percurso jeito na valorização desta via de ensino.

A propósito dos centros tecnológicos especializados, António Leite acrescentou que o segundo concurso, que deverá acontecer no próximo ano, quando serão também instalados os primeiros centros, "será um enorme sucesso" e permitirá "melhorar significativamente a capacidade das respostas".

O secretário de Estado disse ainda que os resultados do primeiro concurso vão permitir, por outro lado, "retirar conclusões de eventuais necessidades de aperfeiçoamento" quanto ao número de centros e à sua distribuição por tipologia e por território.