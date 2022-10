Volkswagen alia-se à chinesa Horizon Robotics para reforçar aposta na mobilidade elétrica

A unidade de software da Volkswagen, a Cariad, vai gastar cerca de 2,4 mil milhões de euros numa nova joint venture com a empresa de tecnologia chinesa Horizon Robotics, ficando com uma participação de 60% na nova sociedade, disse a Volkswagen esta quinta-feira, em comunicado.

Segundo escreve a “Reuters”, a fabricante alemã de automóveis vai investir mais de mil milhões de euros na Horizon Robotics e mais de 1,3 mil milhões de euros na joint venture, sendo que a transação deverá estar concluída até ao final de junho do próximo ano.

“O fecho da transação está sujeito à assinatura final dos documentos entre as partes envolvidas e à aprovação habitual do governo, bem como, em particular, à aprovação das autoridades de controlo de fusão e investimento estrangeiro”, lê-se na nota da empresa alemã.

Juntas, as empresas desenvolverão tecnologia que pode integrar várias funções para condução autónoma num único chip que estará disponível apenas na China.

Este investimento significa que a Volkswagen terá um fornecedor em cada região importante - América do Norte, Europa e China - devido às suas relações de fornecimento existentes com a fabricante de chips americana Qualcomm e a franco-italiana STMicrolectronics.

A estratégia da Volkswagen prende-se com a sua vontade de apanhar a concorrência no mercado chinês de veículos elétricos, que é liderado pela BYD e Tesla.