Supervisor monitoriza comercialização de seguros de proteção ao crédito por seguradores e bancos

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) anunciou esta quinta-feira, 13 de outubro, que vai tomar "um conjunto de medidas" para assegurar a proteção do consumidor na comercialização por parte de seguradores e bancos de seguros associados ao crédito.

Em comunicado, o supervisor refere que o objetivo é assegurar a correção de um conjunto de "práticas desadequadas de subscrição e de venda e potenciais situações de conflitos de interesses" referenciadas num alerta emitido no passado dia 4 de outubro pela Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA).

"A ASF irá tomar um conjunto de medidas tendo em vista assegurar que as práticas referenciadas no alerta da EIOPA são corrigidas e vai fazer a monitorização das iniciativas que os seguradores e os bancos terão de implementar em conformidade", refere.

Em 4 de outubro, a EIOPA emitiu um alerta destinado aos seguradores e aos bancos para que considerem diversas questões relacionadas com a proteção do consumidor, nomeadamente "práticas desadequadas de subscrição e de venda e potenciais situações de conflitos de interesses, que decorrem da comercialização de seguros associados ao crédito".

Naquele alerta, a EIOPA "apela aos operadores para que tomem medidas que evitem a necessidade de uma intervenção das autoridades de supervisão competentes", explica a ASF.

De acordo com o regulador português, o alerta emitido "vem na sequência de uma análise temática, também agora divulgada pela EIOPA, realizada sobre o funcionamento do mercado da União Europeia de seguros associados a operações de crédito hipotecário, de crédito ao consumo e a cartões de crédito, que evidenciou um conjunto de práticas das quais podem resultar situações com potencial impacto negativo para os consumidores".

Assim, embora a EIOPA reconheça diversos benefícios dos seguros de proteção ao crédito, sinaliza alguns "riscos significativos" para os consumidores, nomeadamente a "escolha limitada e insuficiente capacidade para comparar outras opções", a "grande diversidade de produtos e dispersão de preços", "problemas com a cessação do contrato de seguro ou com a mudança para outro operador" e "remunerações elevadas e conflitos de interesses".

Relativamente à escolha limitada entre opções, a EIOPA refere que, em teoria, os consumidores podem combinar o crédito oferecido pelos bancos com um seguro de proteção ao crédito de qualquer operador, mas "as práticas generalizadas de vendas cruzadas impedem os consumidores de o fazer, uma vez que 83% dos bancos ligam aquele tipo de seguros à operação principal de concessão de crédito, o que reforça os riscos de mis-selling e de técnicas de vendas agressivas".

Já no que se refere à diversidade de produtos e dispersão de preços, a análise temática revelou "grandes diferenças nas coberturas, termos e condições, exclusões, desenho e características dos seguros de proteção ao crédito, dificultando aos consumidores a sua comparação e a tomada de decisões informadas".

A AEIOPA verificou ainda que "os consumidores sentem dificuldades para fazer cessar os seguros de proteção ao crédito ou para mudar de operador", tendo 43% dos seguradores mencionado que os consumidores têm de obter o acordo do banco e de preencher determinadas condições antes de poderem cessar os seus contratos de seguro.

Quanto às "remunerações elevadas e conflitos de interesses", a autoridade europeia nota que os seguros de proteção ao crédito "parecem constituir um negócio bastante rentável, tanto para os seguradores, como para os bancos que procedem à sua distribuição".

"Uma parte significativa dos prémios pagos pelos consumidores constitui receita dos bancos e dos seguradores: as indemnizações liquidadas são de montante reduzido, em média, abaixo de 30% dos prémios, enquanto as comissões que se praticam chegam a 70% nos seguros de proteção ao crédito hipotecário, a 80% nos seguros associados ao crédito ao consumo e a 90% nos seguros associados a cartões de crédito, não se encontrando estas comissões adequadamente justificadas do ponto de vista dos custos incorridos pelos bancos", sustenta.

Segundo salienta, "estas situações colocam em destaque possíveis situações de conflitos de interesses significativos e práticas comerciais desadequadas, com vista à maximização dos lucros".

Concluindo que "estas práticas podem ser bastante prejudiciais para os consumidores e suscitam preocupações sobre se os seguradores e os bancos aplicam adequadamente os princípios regulatórios fundamentais estabelecidos na diretiva sobre a distribuição de seguros", a EIOPA defende que se tomem "medidas para resolver as questões relacionadas com as remunerações elevadas, evitando situações de conflitos de interesses, prejudiciais para os consumidores".

"À luz destas conclusões, o alerta emitido pela EIOPA tem como principal objetivo que os seguradores e os bancos que atuam como distribuidores ofereçam seguros de proteção ao crédito que aportem valor aos consumidores", conclui a ASF.

O supervisor português recorda ainda que, no seu Relatório de Regulação e Supervisão da Conduta de Mercado de 2021, e no âmbito da análise das principais tendências do mercado, havia já "sinalizado o tema das práticas associadas aos seguros de vida temporários anuais renováveis, habitualmente associados a operações de crédito hipotecário, e aos seguros de acidentes pessoais que constituem também seguros de proteção a outros tipos de crédito".