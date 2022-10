PSI fecha em forte alta em dia otimista na Europa

Depois de terem caído a pique quando foram anunciados os resultados da inflação de setembro nos EUA, os mercados europeus fecharam em forte alta na penúltima sessão da semana. E o PSI, o principal índice português, registou ganhos significativos, valorizando-se em 1,23% para os 5253,96 pontos.

Na Europa, o índice de referência Stoxx 600 encerrou em alta de 0,91%, com Frankfurt a crescer 1,51%, Paris a subir 1,04%, e Londres a apreciar 0,35%.

O velho continente não acompanhou as quedas dos mercados norte-americanos da tarde desta quinta-feira, 13 de outubro, reagindo com forte pessimismo a um abrandamento menor do que o esperado da taxa de inflação nos EUA, dando mais segurança à Reserva Federal para continuar o seu ciclo de contração da política monetária.

O BCP liderou os ganhos, com uma subida de 4,08% para os 0,13 euros, num dia em que as ações dos grandes bancos europeus dispararam, perspetivando-se mais subidas das taxas de juro nos próximos tempos.

A Galp Energia (+3,38% para os 10,10 euros) e a Sonae (+2,43% para os 0,89 euros) completaram o pódio.

A Navigator e a Altri valorizaram-se 2,37% e 2,15%, respetivamente, para os 3,71 euros e 5,22 euros. A Jerónimo Martins também apresentou ganhos substanciais, crescendo 1,71% para os 18,98 euros.

Das 15 cotadas do PSI, três fecharam com perdas: a Nos (-0,87% para os 3,41 euros) e o grupo EDP. A casa-mãe caiu 0,95% para os 4,05 euros, ao passo que a EDP Renováveis depreciou 0,96% para os 19,11 euros.