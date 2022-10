Lucro da Blackrock cai 17% no terceiro trimestre

O lucro da Blackrock caiu 17% no terceiro trimestre para os 1,4 mil milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros ao câmbio atual), devido à queda dos mercados acionistas e à subida das taxas de juro, que levaram à valorização do dólar. No trimestre homólogo, o lucro tinha sido de 1,75 mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros).

Segundo o comunicado de resultados apresentado pela empresa esta quinta-feira, 13 de outubro, as receitas caíram 15% para os 4,3 mil milhões de dólares (4,4 mil milhões de euros), face a 5,1 mil milhões de dólares (5,3 mil milhões de euros).

A Blackrock justifica o recuo com o “impacto de mercados significativamente em baixa e a apreciação do dólar sobre a média dos ativos sob gestão” e com “menores comissões de desempenho”.

Os ativos sob gestão da Blackrock, no terceiro trimestre, cifraram-se nos 7,9 biliões de dólares (8,1 biliões de euros), uma queda de 15% face à avaliação do trimestre homólogo, de 9,5 biliões de dólares (9,8 biliões de euros).

O resultado operacional recuou 21%, de 2 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) no terceiro trimestre de 2021 para os 1,59 mil milhões de dólares (1,63 mil milhões de euros).