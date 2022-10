Espanha apresenta plano de €3 mil milhões para enfrentar crise energética

O líder do governo espanhol, Pedro Sánchez, anunciou, esta quinta-feira, um “novo pacote de medidas para reforçar a proteção” dos cidadãos face à crise energética com um orçamento de 3000 milhões de euros, segundo a imprensa espanhola. O anúncio surge dois dias depois de o Conselho de Ministros ter aprovado o Plano de Contingência Energética, um conjunto de 73 medidas e recomendações.

Sánchez confirmou três medidas já avançadas pela ministra para a Transição Ecológica, Teresa Ribera. A ministra tinha antecipado que o governo estava a estudar os pormenores dos auxílios às comunidades com caldeiras centralizadas, que atualmente não podem beneficiar da tarifa de último recurso (TUR, tarifa regulada). Segundo o “Cinco Dias”, o presidente do Governo espanhol confirmou que será criada uma tarifa especial que limitará o aumento trimestral dos preços até o final de 2023.

Relativamente aos agregados familiares mais vulneráveis, Sánchez afirmou que a quantidade de energia com direito a desconto de 15% será aumentada. O percentual de desconto também será aumentado para 65% e 80% para famílias vulneráveis ​​ou muito vulneráveis, respetivamente. Segundo Ribera, só esta medida custará cerca de 255 milhões de euros.

O chefe do executivo espanhol anunciou também a criação “temporária” de uma nova categoria de consumidores de eletricidade com direito a um desconto de 40% nas suas faturas que será destinada aos “agregados familiares com trabalhadores de baixos rendimentos”, e espera que assim os descontos cheguem a mais 1,5 milhões de agregados.

Por fim, Sánchez indicou que, no que diz respeito ao gás, o auxílio mínimo será aumentado para 40 euros - equivalente ao custo de duas botijas de butano - e a ajuda média será de 375 euros por família.

Este novo conjunto de medidas será aprovado pelo Conselho de Ministros na próxima terça-feira.

Também por cá António Costa prometeu 3 mil milhões de euros para reduzir as faturas de eletricidade e gás natural das empresas. Segundo explicou na quarta-feira, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, o Governo irá canalizar mil milhões de euros de excedentes das contas públicas de 2022 para fazer descer os custos de gás natural dos consumidores empresariais em 2023. Por outro lado, serão injetados no sistema elétrico 2 mil milhões de euros também para beneficiar clientes empresariais.