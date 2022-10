EasyJet espera prejuízo este ano mas expectativas estão altas para 2023

A companhia aérea britânica de baixo custo EasyJet espera uma procura de cerca de 20 milhões de assentos no primeiro trimestre do ano fiscal de 2023 (entre outubro e dezembro de 2022). Tal representa um aumento de 30% face ao mesmo período do ano anterior, indica a empresa em comunicado.

Segundo a companhia aérea, “as reservas continuam a progredir bem com taxas de ocupação acima do mesmo ponto no AF19 [ano fiscal de 2019] e ​​os rendimentos permanecem robustos”.

A EasyJet transportou, no último trimestre do ano fiscal de 2022 (entre julho e setembro), mais de 24 milhões de passageiros, o que corresponde a 92% da capacidade, um aumento face aos 77% do mesmo período do ano passado.

“A EasyJet alcançou uma recuperação recorde neste verão, com um resultado operacional do quarto trimestre [terceiro trimestre do ano civil] esperado de 525 a 545 milhões de libras [597 a 619 milhões de euros ao câmbio atual]”, disse, citado em comunicado, Johan Lundgren, presidente executivo da EasyJet.

Apesar de os resultados terem vindo a recuperar, para o total do ano fiscal a companhia aérea espera ainda um resultado antes de impostos negativo em 190 milhões de libras (216 milhões de euros ao câmbio atual).

“O impacto da Omicron, a guerra na Ucrânia e os problemas de toda a indústria experienciados este verão afetaram o desempenho operacional durante o ano financeiro”, lê-se na nota da transportadora.

Mas 2023 dá, por enquanto, boas expectativas. Além das reservas fortes no inverno, o presidente executivo indicou que a época de verão de 2023 começou a ser vendida na semana passada e que a companhia ocupou “o equivalente a mais de quatro aeronaves A320 por minuto” nas primeiras horas de venda.