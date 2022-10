Vendas da Mercedes crescem 21% no terceiro trimestre do ano

As vendas globais da Mercedes-Benz, no período de julho a setembro, atingiram 517.800 unidades, um crescimento homólogo de 21%, refere a empresa germânica num nota de imprensa distribuída esta quarta-feira.

No entanto, no acumulado dos primeiros nove meses do ano, a marca de carros de luxo vendeu 1.503.100 automóveis, o que representa um decréscimo de 6% face ao mesmo período do ano passado.

No segmento dos veículos elétricos as vendas mais que duplicaram no terceiro trimestre deste ano, tendo crescido, em termos homólogos, 115%, para 30.000 unidades – um aumento de 28% face ao trimestre anterior.

As vendas de modelos de luxo topo de gama atingiram as 77.500 unidades, uma diminuição de 1% face ao período homólogo do ano anterior e um crescimento de 8% comparativamente ao trimestre anterior. Já as vendas dos restantes modelos deluxo subiram 36% para 277.000 unidades.

A Mercedes sublinha ainda que as entregas na China cresceram cerca de 37% para 206.800 veículos.