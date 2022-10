Mar 2020 apoiou 2000 empresas e criou outras 18

A ministra da Agricultura indicou esta quarta-feira, 12 de outubro, em Lisboa, que o programa Mar 2020 já apoiou 2000 empresas e criou outras 18, avançando que, até ao final do ano, será aberto um novo aviso para apoiar o setor.

"No âmbito do Mar 2020, temos uma dotação com 71% de execução, já foram apoiadas quase 2.000 empresas e criadas 18 novas empresas", apontou a ministra da Agricultura e da Alimentação, que também tutela as pescas, Maria do Céu Antunes, numa audição parlamentar na Comissão de Agricultura e Pescas.

A governante avançou ainda que, até ao final do ano, será aberto um novo aviso para o setor, com uma dotação de 10 milhões de euros.

"Se a estabilidade deste programa contribui para os resultados que estamos a ter, a perspetiva do Mar 2030, que esperamos ver aprovado até ao final do ano, vai dar um contributo suplementar", sublinhou.

A ministra notou ainda que o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) conta com 21 milhões de euros para o setor privado para garantir a transição verde e digital para o setor das pescas.

O Mar 2020, que se insere no Portugal 2020, tem como objetivo a implementação das medidas de apoio enquadradas no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas (FEAMP), estando entre as suas prioridades a promoção da competitividade e a sustentabilidade económica, social e ambiental, bem como o aumento da coesão territorial.

Este programa tem uma dotação global de 508 milhões de euros, dos quais 116 milhões de euros correspondem à contrapartida pública nacional, que tem origem no Orçamento do Estado.