Galp aumenta produção petrolífera em 7% no terceiro trimestre mas reduz margem de refinação em 65%

A produção de petróleo da Galp no terceiro trimestre subiu 7% face ao trimestre anterior, para uma média diária de 126 mil barris, informou a petrolífera em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No seu comunicado sobre os dados operacionais do terceiro trimestre, que antecede a divulgação das contas deste período (marcada para 24 de outubro), a Galp revela que teve crescimentos de 2% na sua produção em Angola, para 10,3 mil barris por dia, e de 7% no Brasil, para 115,7 mil barris por dia.

Contudo, face ao período homólogo de 2021, quando já estava a produzir cerca de 126 mil barris diários, a produção da Galp estabilizou.

No comunicado a Galp dá ainda conta de que no negócio de exploração e produção os resultados do terceiro trimestre irão sofrer dois impactos negativos, um de 140 milhões de euros (no EBITDA) relativo a um acordo de unificação de áreas no bloco 11 da bacia de Santos, no Brasil, e ainda uma imparidade de 30 milhões de euros (ao nível do EBIT) num projeto em São Tomé, por não ter encontrado petróleo.

Refinação estável, mas com margens a normalizar

O processamento de matérias-primas na refinaria da Galp permaneceu estável no terceiro trimestre face ao trimestre anterior, com um ligeiro aumento de 1% na comparação homóloga.

No entanto, a margem de refinação da Galp no período de julho a setembro afundou-se 65%, para 7,7 dólares por barril, face ao recorde histórico de 22,3 dólares por barril do segundo trimestre.

A margem deu assim sinais de um caminho de normalização, embora esteja ainda acima dos patamares do ano passado (no terceiro trimestre de 2021 a margem da Galp era de 4 dólares por barril).

O fornecimento de produtos petrolíferos no terceiro trimestre de 2022 ascendeu a 4,3 milhões de toneladas, com crescimentos de 7% em cadeia e de 12% em termos homólogos.

Já o trading de gás natural sofreu uma queda de 9% face ao segundo trimestre e de 28% em relação ao terceiro trimestre de 2021.