O volume de negócios nos serviços cresceu 25% em agosto, face ao mesmo mês do ano passado, mais 1,4 pontos percentuais (p.p.) que no mês anterior, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta terça-feira.

O gabinete estatístico nota, contudo, que “a atual conjuntura se encontra marcada por fortes aumentos de preços, o que seguramente está a influenciar as fortes taxas de crescimento dos serviços”.

Não ajustado de sazonalidade e de efeitos de calendário o aumento é ainda maior (25,3%, contra 22,3% em julho).

O INE destaca a secção do “alojamento, restauração e similares” e de “transportes e armazenagem”, cujas taxas de crescimento foram de 35,5% e 34,2%, respetivamente, situando-se o respetivo acima do período pré-pandemia de covid-19.

“Aliás, agosto de 2022 foi o segundo mês consecutivo em que todas as secções registaram patamares de atividade superiores a fevereiro de 2020, o último mês pré-pandemia”, salienta o instituto na nota.

Em cadeia, este índice cresceu 3,9%, contra 1% em julho.

No mês em análise, os índices de emprego, remunerações e horas trabalhadas, ajustado de efeitos de calendário, apresentaram aumentos homólogos de 7,3%, 10,2% e 6,3%, respetivamente.