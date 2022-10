Visapress quer "acreditar que até final do ano" é transposta diretiva dos direitos de autor

O diretor-geral da Visapress disse esta terça-feira, 11 de outubro, à Lusa querer "acreditar que até ao final do ano" seja transposta a diretiva dos diretos de autor, algo que já deveria ter acontecido há mais de um ano.

Carlos Eugénio falava à Lusa à margem da conferência parlamentar de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto sobre "Direitos de Autor e Direitos Conexos na Era Digital", em Lisboa.

"Precisamos que a Assembleia da República faça o possível e o impossível para fazer a transposição em tempo recorde", defendeu Carlos Eugénio.

Questionado sobre se considera que tal seja possível ainda em 2022, o diretor-geral da Visapress foi perentório: "Quero acreditar que até ao final do ano" tal aconteça.

A Visapress é uma entidade sem fins lucrativos, de direito privado, que faz a gestão coletiva do direito de autor, de proprietários e outros titulares de direitos de autor, relativamente a quaisquer obras ou conteúdos jornalísticos publicados em jornais e revistas, independentemente do meio ou do suporte utilizado.

"Estamos, todos os portugueses, a perder dinheiro diariamente" por não ter sido feita ainda a transposição, sublinhou o responsável.

Questionado sobre o valor desta perda diária, o diretor-geral da Visapress salientou que isso depende dos direitos que forem negociados com as grandes plataformas.

Todas as plataformas, quer internacionais quer nacionais, vão ter de falar com os editores de imprensa ou com a entidade de gestão coletiva Visapress para negociar os direitos.

"O valor será sempre calculado com pressupostos que vão estar incluídos na lei", mas para isso é preciso que seja feita a transposição para que seja possível impor os direitos de autor.

Carlos Eugénio defende acordos voluntários, proativos e construtivos com as grandes plataformas.

A transposição da diretiva europeia dos direitos de autor já deveria ter acontecido há um ano.

Em maio, a Comissão Europeia enviou dois pareceres fundamentados a Portugal, fase inicial de um processo de infração, por ainda não ter notificado Bruxelas sobre a transposição das diretivas europeias relativas aos direitos de autor e aos direitos conexos.

Os pareceres fundamentados enviados, passos iniciais em procedimentos de infrações, surgem depois de, em julho do ano passado, a Comissão Europeia ter aberto processos contra Portugal e 22 outros países da UE por não terem comunicado como transpuseram a nova legislação comunitária sobre direitos de autor ou apenas o terem feito parcialmente.

Em setembro de 2021, o Conselho de Ministros aprovou duas propostas de lei que autorizavam o Governo a legislar sobre direitos de autor e direitos conexos, de forma a transpor diretivas europeias sobre esta matéria, que deveriam ter sido adotadas na lei nacional até junho desse ano. Já em outubro do ano passado, o parlamento português tinha aprovado a passagem à especialidade.

Em causa está a necessidade de regular o uso de obras autorais em ambiente digital, nomeadamente nas plataformas da Internet, sobretudo as gigantes tecnológicas como Facebook, Google e YouTube, que passarão a ter responsabilidades para assegurar o respeito pelos direitos de autor.

Estas diretivas foram criadas para proteger a titularidade dos conteúdos de artistas, músicos, escritores e jornalistas na Internet, criando regras para a utilização do seu trabalho por terceiros.

Aprovadas ao nível da União Europeia em 17 de abril de 2019 e aplicáveis desde junho desse mesmo ano, deveriam ter sido transpostas para a legislação de cada Estado-membro até dia 7 de junho de 2021.