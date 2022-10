Sonaecom vende totalidade do capital social da Maxive à Thales Europe

A Sonaecom e os restantes acionistas venderam a totalidade do capital social da Maxive à Thales Europe, uma operação que tem um valor de mercado de 120 milhões de euros, foi comunicado ao regulador esta terça-feira, 11 de outubro.

"A Sonaecom SGPS, S.A. informa que, na presente data, a sua subsidiária Sonae Investment Management -- Software and Technology (Bright Pixel Capital) e restantes acionistas, concretizaram a alienação da totalidade do capital social e direitos de voto da Maxive -- Cybersecurity SGPS, S.A. à Thales Europe, na sequência do acordo celebrado com esta em 17 de maio de 2022", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Esta transação tem um enterprise value (valor de mercado) de 120 milhões de euros e tem um impacto de 64,8 milhões de euros nos resultados consolidados da Sonaecom.

"Com esta transação, a Bright Pixel Capital prossegue a estratégia de gestão ativa do seu portfólio de empresas de base tecnológica, com o objetivo de consolidar a sua posição de investidor de referência a nível internacional, reforçando ao mesmo tempo o trajeto de crescimento e afirmação da Maxive e suas subsidiárias S21sec e Excellium no mercado, o que representa uma clara oportunidade para estas e para as suas pessoas", apontou.