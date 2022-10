PSI fecha no vermelho pressionado pela energia. Greenvolt com perdas de mais de 6%

O PSI encerrou a perder 0,46% para os 5288,80 pontos, com sete cotadas em queda, seis em alta, e a Nos e os CTT inalteradas nos 3,45 euros e 2,83 euros, respetivamente.

A sessão na Europa foi igualmente negativa, com o índice de referência Stoxx 600 a fechar em baixa de 0,56%.

A Greenvolt afundou-se 6,07% para os 7,27 euros, tendo sido a líder nas desvalorizações desta terça-feira. A EDP Renováveis decresceu 2,67% para os 20,06 euros, ao passo que a EDP recuou 2,13% para os 4,22 euros. A Galp Energia, entretanto, caiu 1,11% para os 10,27 euros.

Também em destaque nas perdas esteve a Mota-Engil, que recuou 1,99% para os 1,08 euros.

Do lado “verde” da tabela, o BCP cresceu 1,84% para os 0,13 euros e a Jerónimo Martins valorizou-se em 1,95% para os 18,82 euros, limitando as perdas gerais do PSI.