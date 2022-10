Jaguar e Alpine apresentam novidades. Uma comemora 75 anos de um modelo icónico e o outro está prestes a nascer

A construtora britânica Jaguar não faz a coisa por menos. Para assinalar os 75 anos do seu modelo F-TYPE acaba de lançar no mercado não uma, mas duas edições especiais: o F-TYPE 75 e F-TYPE R 75, ambos equipados com o motor V8 5.0 Supercharged de 450 ou 575 cavalos de potência, respetivamente, na versão coupé ou convertible.

São edições especiais que agora prestam uma última homenagem ao desempenho dos motores de combustão, antes de a Jaguar passar a ser uma marca de luxo totalmente elétrica a partir de 2025.

d.r

Entretanto, do outro lado do Canal da Mancha, a francesa Alpine levantou, esta terça-feira, uma ponta do véu do vanguardista e eletrizante modelo Alpenglow, que será formalmente apresentado no próximo dia 13 de outubro e, depois, exibido ao público dois dias mais tarde, num dos principais salões do sector. O Paris Motor Show.

O Alpenglow, segundo a marca, encarna a visão da Alpine: um futuro desportivo, elétrico, tanto nas estradas como na pista, e que “é mais do que um concept car. É uma verdadeira expressão da marca, uma declaração das suas ambições e plano estratégico”.

A marca francesa não revela muito mais e sublinha apenas que o conceito deste novo modelo, o Alpenglow se refere a “um fenómeno luminoso, no qual uma faixa horizontal de luz tingida de vermelho aparece nas montanhas antes do nascer do sol e depois do pôr do sol”.

d.r.

Filosofia à parte, o renovado septuagenário Jaguar F-TYPE, apresenta-se com um design arrojado e elegante, que a marca não hesita em qualificar como o “mais impactante de sempre”.

As primeiras entregas serão realizadas em janeiro de 2023, precisamente no ano que marca o 75.º aniversário dos desportivos Jaguar e um momento crucial na história da marca, que evolui com orgulho para um futuro totalmente elétrico daqui a três anos.