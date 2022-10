Ações da Rivian derrapam após descoberta de defeito nos veículos

As ações da fabricante de carrinhas elétricas Rivian, que tem a Amazon como um dos seus principais acionistas e clientes, caíram mais de 7% na segunda-feira, para um mínimo de quase três meses, depois de a empresa ter anunciado a recolha de quase todos os seus veículos devido a um defeito, noticia o “Financial Times”.

A empresa, com sede na Califórnia, está a recolher cerca de 12.200 veículos por causa de uma porca solta, de acordo com um documento divulgado pela Rivian.

A Rivian produziu cerca de 13.000 carrinhas desde o início da produção, no final de 2021. O defeito, que estima estar presente em 1% dos veículos, pode resultar em ruído e vibração e, nos casos mais extremos, fazer com que o motorista perca o controlo da direção, explica o jornal.

Até 28 de setembro a empresa descobriu sete veículos com o problema em causa. O reparo “leva alguns minutos para ser concluído”, e a empresa espera concluir a recolha dos veículos em 30 dias.

A empresa é uma das startups de veículos elétricos mais importantes dos Estados Unidos, em grande parte graças ao acordo de 2019 que fez com a Amazon.

Mas entretanto a Amazon, agora o seu segundo maior acionista, concordou em comprar veículos a um rival e a Rivian elevou os preços nas pré-encomendas em março, reduzindo pela metade as metas de produção para 2022.

As ações da empresa chegaram a cair mais de 11% ao longo do dia, mas recuperaram e, no fecho da sessão, a empresa terminou com uma queda de 7,3%, para 31,48 dólares por ação (o valor mais baixo em quase três meses).