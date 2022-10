Volume de negócios na indústria sobe 29,1% em agosto

O índice de volume de negócios na indústria portuguesa registou um crescimento de 29,1% em agosto face ao mesmo mês do ano anterior, continuando a ser fortemente influenciado pelo aumento do índice de preços na indústria (22,4% em agosto), mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta segunda-feira.

Houve uma aceleração face a julho, mês no qual a subida foi de 24,3%.

O principal contributo para a variação do índice total veio da energia. Segundo os dados divulgados, “a Energia deu o principal contributo para a variação do índice deste mercado, 14,2 p.p. [pontos percentuais], derivado do aumento de 40,4%”.

Sem a energia, as vendas na indústria cresceram 24,3% no mês em análise.

A nível de mercados, houve um aumento de 27,5% no mercado nacional e de 31,7% no mercado externo.

O emprego, as remunerações e as horas trabalhadas apresentaram crescimentos de 2,7%, 7,1% e 3,1%, respetivamente.