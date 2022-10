Orçamento de máxima cautela no ano em que a recessão pode voltar à Europa

Não é por acaso que Fernando Medina iniciou a apresentação do Orçamento do Estado pela dívida pública. Há muito que o Governo quer descolar do clube dos mais endividados da zona euro – leia-se Grécia e Itália – e esse é um ponto de honra para o próximo ano. A cumprir-se a meta fixada por Medina, a dívida chegará a 110,5% do PIB em 2023. Em linha com Espanha, França e Bélgica. E longe dos mais mal comportados da Europa. Portugal já beneficia, aliás, desta da trajetória de descida da dívida deste ano com os juros das obrigações a 10 anos em 3,365%, abaixo de Espanha que paga 3,5%.

2023 é um ano de alto risco. Medina sabe-o bem. Em abril, quando esteve no Money, Money, Money – o podcast de economia do Expresso – depois da apresentação do seu primeiro Orçamento do Estado insistiu que não queria “gastar todos os trunfos em 2022”. Chegámos a outubro e o ministro da Finanças parece continuar a guardar os trunfos. E preparado para agir mas só se for necessário, como referiu esta segunda-feira na apresentação do Orçamento para 2023: “O país está mais bem preparado para cenários mais adversos, que não são aqueles com que estamos a trabalhar, mas são os que estamos a precaver”.

Por mais otimistas que as palavras do Governo possam por vezes parecer, 2023 terá enormes riscos e será um ano em que as famílias vão sofrer ainda mais a sério o embate da subida dos juros e o aumento dos preços. À inflação de 7,4% deste ano, nas contas do Governo, juntam-se mais 4% do próximo. É um salto de quase 12% que vai comer rendimento real às famílias, muitas das quais sem aumentos de salários ou pensões que compensem esta subida.

O cenário base do governo é de crescimento – tal como o Banco Central Europeu também tem para a zona euro – mas os riscos estão todos lá. E até estão bem quantificados. Como sempre, o Governo apresenta a análise de sensibilidade ao cenário usado que, na prática, indica como evoluiriam variáveis como o PIB caso os dados de enquadramento – petróleo, taxas de juro, economia internacional ou procura interna – não se comportem como esperado.

O petróleo pode ser a grande dor de cabeça. Um desvio de 20% face ao cenário base custa 0,4 pontos percentuais ao PIB. Problema: o valor médio esperado para 2023 é de 77,8 dólares por barril e, neste momento, a cotação anda nos 96 dólares. Que está aliás, em linha, com a média estimada para 2022. Basta que o petróleo não baixe e o desvio é já superior a 20%, o que rouba quatro décimas ao crescimento. Mas há outros riscos: as taxas de juro Euribor podem subir mais rapidamente – e isso pode acontecer em paralelo com o petróleo porque ambos estão correlacionados com a inflação – e as procuras interna e externa podem não seguir a trajetória esperada pelo governo.

Cautelas e caldos de galinha

Fernando Medina baralhou-nos as contas com as metas que fixou para o défice. Todos acreditávamos que, com crescimento acima do previsto e a receita fiscal a bater recordes, ficaria este ano abaixo do objetivo original de 1,9% do PIB. Foi isso, aliás, que o Conselho das Finanças Públicas admitiu recentemente: o valor este ano poderia ficar em 1.3% do PIB e em 2023, no chamado cenário de políticas invariantes, atingiria mesmo um excedente de 0,1%. Nada disso. Medina manteve-se fiel aos 1,9% originais este ano e em 2023 apenas ‘derrrapa’ duas décimas face à meta que estava no Programa de Estabilidade que João Leão apresentou pouco antes de sair da Finanças.

O ministro das Finanças parece querer guardar ao máximo a margem orçamental e, apesar de todas as dificuldades que as empresas e famílias vão enfrentar em 2023, não abre os cordões à bolsa. Veja-se, por exemplo, o défice estrutural (que mede o saldo orçamental corrigido do ciclo económico e sem receitas extraordinárias): melhora de 2,4% para 0,9%. Um sinal da contenção da política orçamental. Outro: o excedente primário (sem juros) atingirá 1,6% do PIB e quintuplica face a 2022.

Claro que há medidas de apoio às famílias – no IRS nomeadamente - e incentivos às empresas. Valem, no total, cerca de 4000 milhões de euros, entre reduções de receita (€1629 milhões) e aumentos de despesa (€2949 milhões). Só as alterações no IRS, onde está o novo mínimo de existência e a redução da taxa do segundo escalão, custam €1010 milhões de euros. É, aliás, o grande conjunto de medidas do lado dos impostos embora, na prática, tenha um benefício bastante concentrado nos rendimentos mais baixos – até 15 euros anuais – e pouco beneficie os restantes contribuintes que dificilmente escaparão a perdas de poder de compra no próximo ano.

Do lado da despesa, pensões (€1155 milhões) e salários da Função Pública (€1430 milhões) são as grandes fatias do esforço orçamental ainda que, no primeiro caso, a regra de atualização não seja completamente respeitada e, no segundo, haja perda de poder de compra para a generalidade dos trabalhadores do Estado.

Seja qual for a perspetiva, este é um orçamento de cautelas. Dívida a descer rápido. Défice abaixo de 1% do PIB. Margem para agir. E muita contenção no ano que pode trazer de volta a recessão à Europa. Austeridade ou não, essa não é a questão.