Nómadas digitais pressionam oferta de alojamentos em Lisboa e Porto

A procura crescente de alojamento por parte dos nómadas digitais — profissionais que podem trabalhar remotamente em qualquer parte do mundo — e o aumento do número de empresas tecnológicas que se instalaram no país estão a provocar uma forte pressão na procura de alojamento, sobretudo nas cidades de Lisboa e Porto.

De acordo com os dados fornecidos ao Expresso pela InvestPorto — plataforma de investimento da Câmara do Porto —, com dados pró­prios e baseados na plataforma Nomad List, portal que reúne informações sobre este mercado, é previsível um aumento significativo da chegada de nómadas digitais até final deste ano e em 2023.