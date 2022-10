Dívida pública já está a ficar mais cara

O custo de emissão de nova dívida portuguesa (em todos os prazos) já mais do que duplicou este ano. Segundo dados da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP), o juro médio subiu de 0,6% no ano passado para 1,3% nos primeiros oito meses de 2022. Os dados para setembro ainda não são conhecidos, mas no leilão de obrigações a dez anos o Tesouro teve de pagar 2,754% e nos bilhetes a 12 meses chegou perto de 2%.

O que esta trajetória implica é que o custo do stock em 2023 (quando se começam a refletir os juros a pagar pelas emissões feitas em 2022) vai inverter a tendência de queda dos anos anteriores. Em 2021, o Estado pagou 1,9% pela sua dívida e este ano a previsão do Orçamento do Estado para 2022 é de 1,8%.