Aviação: companhias só voam para fora de Lisboa com incentivos

Com o Aeroporto Humberto Delgado sobrelotado e obras de melhoria ainda sem data marcada, a par do crescente desconforto provocado pelo ruído dos voos noturnos na capital, é cada vez maior a pressão para que se encontrem alternativas a Lisboa, sob pena de o país ver limitado o turismo por falta de infraestruturas. Rita Marques, a secretária de Estado do Turismo, apelou na 6ª cimeira da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) que se unam esforços entre todos os atores do sector para que se usem os restantes aeroportos do país.

“O aeroporto de Lisboa representa 50% do tráfego aéreo nacional, e temos um potencial extraordinário nos outros 50%”, enfatizou Rita Marques. A governante lembrou as capacidades existentes em outros aeroportos do país, como o Sá Carneiro no Porto, Faro ou Madeira e Açores, lançando o repto para que se faça um “esforço para conseguirmos mais turistas para os outros aeroportos”.