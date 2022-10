A elevada procura e as poucas casas disponíveis estão a fazer subir o preço das rendas e as exigências dos senhorios. Caução, fiador e pagamento adiantado de rendas são exemplos do que é pedido a quem quer arrendar uma casa.

A lei do arrendamento exige apenas o pagamento de três rendas adiantadas no momento de celebração do contrato. Mas a elevada procura, de nacionais e estrangeiros, está a aumentar as exigências para quem não consegue comprar casa e tem de recorrer ao arrendamento.